- Gala Premiilor MTV a fost anulata din cauza problemelor de securitate provocate de conflictele din lume. Evenimentul trebuia sa aiba loc la Paris, la inceputul lunii noiembrie.Ceremonia de decernare a premiilor MTV Europe Music Awards a fost anulata din cauza unor probleme de securitate „avand in…

- Aeroportul din Queenstown, oraș turistic pe insula de sud din Noua Zeelanda, a fost evacuat vineri, din cauza unei alarme false cu bomba declanșata din cauza unui incalzitor pentru clapari, scrie publicația locala Stuff.In timpul controlului de securitate, la ora 8.40, personalul a descoperit un obiect…

- First Ukrainian International Bank (FUIB) strange fonduri pentru achiziționarea a 33 de drone cu raza lunga de acțiune, care pot fi controlate de la o distanța de pana la 800 de kilometri, potrivit Sky News.Daca vor fi achiziționate, dronele vor fi predate Serviciului de Securitate din Ucraina (SBU),…

- Zeci de persoane au murit in urma ploilor abundente care au provocat inundații și alunecari de teren in Himalaya. In regiune s-a produs o rupere de nori, potrivit Sky News.Cel puțin 33 de persoane au murit și altele sunt blocate in localitațile lor dupa ce ploile musonice au declanșat inundații și…

- Ceremonia de decernare a premiilor Emmy, cele mai prestigioase recompense americane de televiziune, a fost amanata cu aproape patru luni, au transmis organizatorii, in timp ce greva actorilor si scenaristilor paralizeaza Hollywood-ul. Echivalentul televizat al premiilor Oscar, programat initial pentru…

- Federatia taiwaneza de baschet a anuntat, miercuri, ca nu va participa la turneul de calificare pentru JO 2024 ce are loc in Siria din motive de securitate, transmite Reuters.Prin intermediul unui comunicat, Federatia taiwaneza sustine ca ''au fost imposibil de depasit'' preocuparile legate de securitate…

- Veste buna pentru fanii Madonnei! Cantareata a anuntat printr-o postare pe pagina sa de Instagram, ca va reprograma toate concertele din cadrul turneului Celebratind, care au fost anulate din cauza problemelor de sanatate cu care s-a confruntat in ultimele luni. Cantareata se recupereaza inca, dar,…