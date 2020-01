Râușor, destinația mai puțin cunoscută pentru iubitorii sporturilor de iarnă Turiștii curioși sa descopere o destinație montana deosebit de frumoasa și nu foarte aglomerata pot alege stațiunea Raușor din județul Hunedoara, aflata la aproximativ 150 de kilometri de Timișoara. Stațiunea Raușor se afla pe versanții nordici ai Masivului Retezat, in Parcul Național Retezat, primul de acest gen din Romania, recunoscut inca din anul 1935. In […] Articolul Raușor, destinația mai puțin cunoscuta pentru iubitorii sporturilor de iarna a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Recomandari ale jandarmilor montani pentru turistii si pasionatii sporturilor de iarna care aleg sa-si petreaca Sarbatorile de Iarna in statiunile montane din judetul Hunedoara. Daca ajungeti in zona de munte a judetului nostru solicitati informatii Jandarmeriei Montane si Salvamontului.…

- O imagine rara din anii `80 cu o Dacia 1300, una dintre mașinile care au scris istorie in Romania, a devenit virala pe rețeaua de socializare Facebook. Pe un drum inzapezit, autoturismul inmatriculat in județul Alba transporta mai multe persoane, cel mai probabil aflate in vacanța. Nu lipsesc nici „accesoriile”…

- Ofertele de iarna pentru Republica Moldova, care a fost inclusa in top 10 destinatii turistice de catre New York Times si Lonely Planet, se axeaza pe turismul rural, oenoturism si experiente culinare, fiind pe placul celor care prefera activitatile in aer liber, dar si al celor care cauta gastronomie…

- Iubitorii sporturilor de iarna au de unde alege, daca vor sa-și petreaca vacanța de Craciun in țara. Domeniul schiabil s-a extins in ultimii ani, iar hotelierii și-au diversificat ofertele. Cele mai populare...

- Iubitorii sporturilor de iarna au parte de mai multa distracție in noul sezon de schi din stațiunea montana Straja, din județul Hunedoara. In total, au parte de 30 de kilometri de partie. Vești bune pentru iubitorii de munte și ai sporturilor de iarna. Din acest sezon, se pot distra pe nu mai puțin…

- "Lumea vrea sa vada aceste bogatii ale naturii, oamenii doresc sa vada aceste paduri naturale, paduri care nu au facut obiectul exploatarii forestiere, care se afla asa de sute sau mii de ani. Avem un ecosistem natural bine protejat. Problema este felul in care se face turism in Romania, iar, deocamdata,…

- In ședința de lucru a Sfantului Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane, care se desfașoara luni, la Palatul Patriarhiei, ar putea fi luata in discuție canonizarea Parintelui Arsenie Boca. Acest demers a fost inițiat cu mai bine de 3 ani in urma, cand, la data de 16 aprilie 2016, Comisia speciala teologica…

- "Excelenta voastra, domnule presedinte Klaus Iohannis, stimate colege si stimati colegi liberali,Va marturisesc ca de fiecare data cand vin in Timisoara, vin cu emotie si de fiecare data nu pot sa uit ca Revolutia, libertatea, democratia a plecat de aici multumita tinerilor si mai varstnicilor…