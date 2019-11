Râurile glaciare ar putea avea un rol crucial în lupta împotriva schimbărilor climatice, susţin cercetătorii Un recent studiu sugereaza ca raurile care izvorasc din ghetari ar putea juca un rol crucial in lupta impotriva schimbarilor climatice. Cercetatorii care au cercetat asemenea rauri in zona arctica a Canadei au descoperit ca apa acestor rauri absoarbe de 40 de ori mai mult carbon decat padurea amazoniana, potrivit rador.ro. Citește și: Rareș Bogdan a gasit soluția salvatoare pentru PSD: ‘Dați-le o șansa sa va scoata din noroi!’ Apa rezultata din topirea ghetarilor este plina de sedimente de nisip si roci colectate de ghetari in curgerea lor. Rostogolirea continua a acestor sedimente… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

