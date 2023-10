Rata şomajului înregistrat în evidenţele AJOFM Sălaj în luna august 2023 La sfarșitul lunii august 2023, rata somajului inregistrat la nivelul judetului Salaj a fost de 4,97 la suta, mai mare cu 0.08pp decat cea din luna anterioara si cu 0,78 pp decat rata inregistrata in luna august a anului 2022.Numarul total de someri la finele lunii august 2023 a fost de 4461 persoane, mai mare cu 78 persoane decat cel inregistrat la finele lunii iulie 2023.Din totalul somerilor inregistrati, 827 au fost someri indemnizati si 3634 șomeri neindemnizați. Numarul somerilor indemnizati a crescut cu 128, iar numarul somerilor neindemnizati a scazut cu 50 persoane, fata de luna precedenta.Pe… Citeste articolul mai departe pe Ztv.ro…

