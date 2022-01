Rata natalității din China a ajuns la cel mai scăzut nivel istoric, în ciuda noilor politici ale Beijingului Rata de natalitate din China s-a prabusit anul trecut la cel mai scazut nivel istoric, cel putin din 1978 încoace, potrivit datelor oficiale publicate luni, pe fondul incertitudinilor privind viitorul si costul educatiei, informeaza AFP citata de Agerpres.



Gigantul asiatic se confrunta cu o criza demografica, cauzata de îmbatrânirea rapida a populatiei active, încetinirea economica si cea mai scazuta crestere demografica în decenii.



Rata de natalitate a celei mai populate tari din lume era de 7,52 de nasteri la 1000 de persoane în 2021, potrivit… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

