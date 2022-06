Preturile de consum in Marea Britanie au inregistrat luna trecuta cel mai rapid ritm de crestere din ultimii 40 de ani, intensificand povara asupra gospodariilor si sporind posibilitatea ca Banca Angliei sa majoreze dobanda, arata datele publicate miercuri de Oficiul National de Statistica (ONS), transmite Reuters. Este cel mai ridicat nivel al inflatiei in randul G7 (principalele tari industrializate din lume). Rata anuala a inflatiei a urcat in mai la 9,1%, cel mai ridicat nivel incepand din martie 1982, in linie cu estimarile analistilor, care se asteapta la continuarea cresterii preturilor…