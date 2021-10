Stiri pe aceeasi tema

- Rata de infectare in Capitala a depașit, miercuri, 15 la mia de locuitori, fiind de 10 ori mai mare decat in urma cu o luna. Potrivit Directiei de Sanatate Publica Bucuresti, incidenta cumulata a cazurilor de COVID-19 a ajuns la 15,1 la mie. Luni, incidența a fost 14,2 la mie, duminica, era 13,6 la…

- Rata de infectare a trecut in București de 14 la mia de locuitori. Conform DSP București, rata de infectare a ajuns luni la 14,2 la mia de locuitori. Este cea mai mare incidența de la inceputul pandemiei. Duminica, incidența era 13,6 la mie, in creștere de la 12,65 sambata. CMBSU a instituit obligativitatea…

- Rata de infectare continua sa creasca in București, ajungand duminica la 13,6 la mia de locuitori. Cea mai grava situație este in sectorul 1, unde rata de infectare este 15,84 la mia de locuitori.

- Miercuri, rata de infectare in Capitala a atins un nou record. Rata de incidența cumulata calculata la 14 zile, așa cum a fost anunțata de DSP București:6.10.2021 - ora 10:00 - valoarea de 10.935.10.2021 – ora 10:00 – valoarea de 10.314.10.2021 – ora 10:00 – valoarea de 9.643.10.2021 – ora 10:00 – valoarea…

- Incidența COVID a ajuns la 10,93 la mia de locuitori in București, miercuri, potrivit datelor Institutului Național de Sanatate Publica. Aceasta inseamna ca mai mult de un bucureștean din 100 are COVID, pe datele oficiale.

- Rata de infectare in București a atins un nou record, asta dupa ce incidența cazurilor se apropie semnificativ de 9 la mia de locuitori. In urma cu scurt timp, numarul cazurilor a explodat, astfel astazi s-a ajuns la 8,98. Autoritațile s-au vazut nevoite sa introduca noi restricții, care au intrat in…

- Situație dramatica in Romania. In urma cu scurt timp, incidența cazurilor a explodat in București, astfel rata de infectare a depașit 8 la mia de locuitori, inregistrandu-se chiar 8,28. In urma numarului alarmant de cazuri infectate cu SARS-CoV-2 inregistrate in ultimele 24 de ore, autoritațile au impus…

- Rata de infectare in București a ajuns, luni, la 2,57 la mia de locuitori. Incidența cazurilor COVID-19 a trecut vineri de pragul de 2 la mia de locuitori, potrivit Mediafax. Subprefectul Capitalei, Antonela Ghița, a anunțat luni ca rata de infectare a ajuns la 2,57. La incidența cuprinsa…