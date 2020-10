Stiri pe aceeasi tema

- Municipiul Cluj-Napoca a depasit, luni, ponderea de 3 persoane la mia de locuitori infectate cu COVID-19. Marți va fi o ședința a Comitetului Județean pentru Situații de Urgența pentru a analiza masurile care vor fi adoptate, a declarat Emil Boc pentru ziarul Libertatea. „Maine va fi o ședința a Comitetului…

- Toate scolile din Craiova si localitatea Carcea vor trece la cursuri exclusiv online dupa ce incidenta cazurilor in ultimele 14 zile a depasit 3 la mie, aceasta masura urmand sa intre in vigoare de miercuri, a anuntat Prefectura Dolj, citata de News.Luni, 19 octombrie, in județul Dolj au fost raportate…

- Twitter a sters un mesaj in care un consilier de la Casa Alba spunea ca mastile nu sunt eficiente impotriva COVID-19.Twitter a eliminat un tweet in care Dr. Scott Atlas, consilierul lui Trump pe probleme legate de noul coronavirus, sustinea ca acoperirea fetei cu masca nu este eficienta pentru…

- Guvernul a aprobat miercuri, prin hotarare, prelungirea starii de alerta cu 30 de zile. Noile restricții prevad obligativitatea purtarii maștii in spații deschise, daca rata de infectare este mai mare de 3 la mie, scrie Hotnews.Tot la o astfel de incidența, restaurantele și cafenele se inchid. In maximum…

- Bucureștiul a depașit limita maxima admisa și ar putea intra în carantina în urmatoarele zilei. Comitelul Municipal a organizat o ședinta de urgența, iar una dintre primele masuri ar putea sa fie închiderea școlilor. În 6 din ultimele…

- Autoritatile au decis sa introduca restrictii in localitatile in care incidenta cazurilor depaseste 1,5 la mia de locuitori. Acolo se interzic nuntile și botezurile, iar mastile vor fi purtate si in spatiile deschise aglomerate. In plus, se interzic si pelerinajele religioase.