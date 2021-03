Stiri pe aceeasi tema

- Rata de infectare cu coronavirus crește la 7,25 in Timișoara, iar in Timiș este 5,24 la mia de locuitori, miercuri, 3 martie. La aceasta data sunt 38 de localitați care au rata peste 3 la mia de locuitori, dintre care opt sunt in carantina.

- Rata de infectare cu coronavirus a ajuns la 6,99 in Timișoara, iar in Timiș este 5,06 la mia de locuitori, luni, 1 martie. Sunt 37 de localitați care au depașit pragul de 3 la mia de locuitori, iar cea mai ridicata rata din județ raportata este la Variaș, urmata de cea de la Otelec.

- Crește rata in județul Timiș la 3,76, de la 3,71, cat era luni, iar județul are cea mai mare rata de infectare din țara, fiind tot in „zona roșie", alaturi de Maramureș. Sunt 29 de localitați cu rata de infectare mai mare de 3 la mia de locuitori și pentru patru s-a propus masura de carantinare.

- Argeșul se afla in top 10 al județelor cu cea mai mica rata de infectare cu noul coronavirus, aceasta fiind 0,78 la mia de locuitori. “In Argeș am prelungit restricțiile din scenariul galben pentru a pregati deschiderea școlilor. Am mers pe ideea menținerii unui nivel mai ridicat al restricțiilor, generalizate…

- V. Stoica In continua scadere, determinata in special de reducerea numarului de teste efectuate pentru depistarea persoanelor infectate cu SARS Cov-2, rata de infectare pe ultimele 14 zile in județul Prahova a ramas sub un caz la mia de locuitori, respectiv 713 prahoveni diagnosticați cu noul coronavirus.…

- Pana astazi, 16 ianuarie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 691.488 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 620.058 de pacienți au fost declarați vindecați. Citește și: Centrul de Vaccinare de la Mioveni a fost amenajat in cladirea Centrului Cultural Racovița In urma…

- Rata de infectare cu noul coronavirus depaseste, din nou, trei cazuri la mia de locuitori in statiunea Sinaia, oras in care restrictiile au fost relaxate in ultimele zile ale anului trecut ca urmare a scaderii ...

- Judetul Ilfov inregistreaza o rata de infectare cu noul coronavirus, cumulata la 14 zile, de 5,95 la mia de locuitori, in scadere fata de ziua anterioara, cand a avut 6,24 la mia de locuitori, informeaza, sambata, Grupul de Comunicare Strategica. Pe locurile urmatoare se situeaza Bucurestiul,…