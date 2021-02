Rată de incidență zero în 30 de localități mureșene! Biroul de Presa al Instituției Prefectului – Județul Mureș a informat luni, 1 februarie, prin intermediul unui buletin de presa, faptul ca fața de ziua precedenta s-au inregistrat 18 cazuri noi de persoane infectate cu virusul SARS-CoV-2, acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. ,,Distinct de cazurile nou confirmate, in … Post-ul Rata de incidența zero in 30 de localitați... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

