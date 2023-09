Rasturnare de situatie in cazul accidentului din Ilfov soldat cu decesul unei femei! Ce au scos in evidenta analizele efectuate soferului implicat

Stiri pe aceeasi tema

- Colonelul pensionat din Poliție, care a provocat accidentul din Popești Leordeni, din weekend, nu consumase droguri. Au venit rezultatele probelor la sange, iar informațiile obținute de jurnaliștii Digi24 spun ca acesta ar fi consumat niște medicamente care au aratat un rezultat pozitiv pe aparatul…

- Fostul sef al BCCO (Brigada de Combatere a Criminalitatii Organizate) Bucuresti, Constantin Paun, colonel in rezerva, care a ucis o femeie cu masina in orasul Popesti-Leordeni, nu era drogat in momentul accidentului.

- Rasturnare in cazul fostului șef de la BCCO București care a produs un grav accident soldat cu un mort. Initial, agentii au spus ca barbatul ar fi consumat droguri si ca era baut in momentul in care a provocat un accident soldat cu un mort.Initial, agentii au spus ca barbatul ar fi consumat droguri…

- Au sosit rezultatele analizelor de sange in cazul fostului politist Constantin Paun, colonel in rezerva, care a ucis o femeie cu masina in orasul Popesti-Leordeni, dupa ce s-ar fi urcat baut si drogat la volan. Potrivit unor surse judiciare, rezultatele pentru consumul de droguri sunt negative. Fostul…

- Un șofer beat și drogat a accidentat mortal o femeie și a ranit grav alta. Accidentul a avut loc sambata, in localitatea Popesti-Leordeni. De asemenea, cinci masini parcate au fost avariate. Barbatul, care are 59 de ani, a fost retinut pentru 24 de ore. Pe 2 septembrie a.c., in jurul orei 12.10, IPJ…

- Sambata trecuta, intr-un parc din Roma s-a gasit scheletul unei femei, anchetatorii italieni suspectand ca ramașițele aparțin Andreei Rabciuc, multipla campioana la tir sportiv care a facut parte din lotul național al Romaniei, data disparuta in primavara anului trecut. Insa mama acesteia contrazice…