Stiri pe aceeasi tema

Fundasul roman Ionut Nedelcearu a semnat pentru echipa italiana de fotbal Palermo un contract valabil pana la 30 iunie 2025, a anuntat, miercuri, clubul sicilian din Serie B, potrivit Agerpres.Internationalul roman, care va fi coleg cu portarul Mirko Pigliacelli, venit recent de la Universitatea Craiova,…

Clubul Juventus Torino a anuntat ca fotbalistul Paul Pogba a suferit o leziune la menisc, la genunchiul drept, potrivit news.ro

Portarul roman Silviu Lung jr, care si-a incheiat contractul cu echipa turca de fotbal Kayserispor, a semnat pentru formatia saudita Al Raed, a anuntat clubul, luni, pe contul sau de Twitter.

Fotbalistul roman Rares Ilie, mijlocasul echipei Rapid Bucuresti, este asteptat vineri pe Coasta de Azur, pentru a efectua vizita medicala si a semna un contract cu echipa franceza OGC Nice, anunta cotidianul Nice Matin.

David Popovici a caștigat duminica medalia de aur la Campionatul European de Inot pentru Juniori de la Otopeni. Sportivul roman a terminat cursa cu timpul de 47sec69/100.

Primul președinte al URSS, Mihail Gorbaciov, se confrunta cu grave probleme de sanatate anunța pe canalul sau de Telegram unian.net

Marius Pașcan, prim-vicepreședintele PMP, a acuzat statul ungar ca preia in mod consecvent atribuții ale statului roman in Ardeal. „Cu UDMR la guvernare, Ungaria cauta sa obțina de fapt pe termen lung controlul administrativ, economic, educațional, cultural in Transilvania", a declarat fostul deputat…

Primul roman cu variola maimuței este un tanar de 26 de ani. Autoritațile au intocmit un dosar penal pe numele acestuia, asta pentru ca nu a vrut sa ofere informații despre contacții sai, informeaza Antena3.ro.