Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce mașina fostului iubit a fost incendiata in stil mafiot, au existat voci care spuneau ca ea ar fi cea care s-ar afla in spatele atacului. Iasmina Halas dezminte aceasta ipoteza și dezvaluie cum stau, de fapt, lucrurile intre ea și luptatorul MMA.

- Alex Bodi a avut o reacție furibunda la adresa Biancai Iordache, in urma celor mai recente declarații ale focoasei șatene. Afaceristul a susținut ca fosta lui iubita ar oferi prea multe declarații și ca nu ar fi cazul. Acesta a avut un mesaj dur pentru ea, comparand-o cu o „curca”, spunand ca daca ii…

- Doamna Daniela „tuna și fulgera” dupa ce Adelina s-a intors pentru zece zile in casa Mireasa și l-a cerut de logodnic pe fiul ei. Chiar daca Alin i-a oferit un raspuns negativ iubitei lui in privința cererii, mama acestuia a avut o reacție furibunda la adresa ei, susținand ca ar fi vorba despre „dragoste…

- Ana Maria Mocanu și Rareș Ciortan și-au mai dat cateva șanse in iubire dupa desparțire, insa fara prea multe șanse. Cei doi s-au separat definitiv, iar vedeta e deja pregatita sa inceapa o noua relație.

- Viorica de la Clejani a avut o reacție furibunda la adresa jurnaliștilor in urma cu puțin timp! Artista a avut o ieșire nervoasa chiar in timp ce se afla pe strada, amenințand și gesticuland. Cantareața și-a ieșit din minți dupa ce a fost intrebata despre scandalul in care a fost implicat fiul ei, Fulgy.

- Mirela Vaida a rabufnit, dupa ce autoritațile din Argeș nu au putut face nimic pentru a-l opri pe Irinel, fostul concubin al Ramonei, sa o ucida atat pe ea, cat și pe copilul sau minor. Prezentatoarea cere dreptate și iși striga frustrarea chiar in cadrul emisiunii in care cei doi protagoniști ai tragediei…

- Este vestea bomba a zilei in lumea mondena! Ana Maria Mocanu și Rareș Ciortan s-au impacat, dupa desparțirea scandaloasa. Cu toate ca și-au aruncat cuvinte grele și au adus acuzații care mai de care mai grave unul la adresa celuilalt, in urma cu cateva ore, cei doi s-au filmat imbrațișați, pe Internet.…

- Alexandra Dinu s-a desparțit de iubitul sau american, regizorul și actorul Jeffrey Greenstein. De cand au aparut primele zvonuri, actrița nu a comentat nimic, insa ultima sa postare din mediul online a dat de gandit in randul apropiaților și internauților, iar imaginile cu actorul strain au demonstrat…