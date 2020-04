Stiri pe aceeasi tema

- Rareș Bogdan, prim-vicepreședintele PNL, susține intr-un editorial prelungirea starii de urgența și ii da replica lui Calin Popescu-Tariceanu.„Opoziția lui Calin Popescu-Tariceanu fața de prelungirea starii de urgența reprezinta cea mai clara dovada de inconștiența. Daca vrea sa impinga Romania…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, declara ca nu va vota prelungirea starii de urgenta, acuzand ca la adapostul acestei masuri „creste lipsa de transparenta” si este deschis „drum liber abuzurilor”. Tariceanu acuza autoritatile ca duc o „politica anti-romaneasca” si spune ca ar trebui repornita…

- Sociologul Barbu Mateescu sustine ca reactia populatiei la prelungirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei va fi influentata si de ceea ce se va intampla in alte tari, potrivit Agerpres."Cred ca e foarte devreme pentru a spune exact cum vom percepe lucrurile. Cred ca publicul din Romania…

- „Alegerile sunt un mediu perfect pentru raspandirea virusului Covid-19″. Desi se spune ca virusul nu se mai dezvolta la temperaturi de peste 25 de grade, liderul ALDE este mai mult decat prevazator, continuandu-si rationamentul afirma ca trebuie amanate alegerile locale. Nu stim ce parere au medicii…