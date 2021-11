Stiri pe aceeasi tema

- Prim-vicepresedintele PNL Rares Bogdan a declarat, joi, ca liberalii doresc ''exclusiv'' un premier din acest partid si a subliniat ca nu va fi blocata constituirea unui guvern intr-un nume. "PNL a intrat in a...

- Prim-vicepresedintele PNL Rares Bogdan a declarat, joi, ca liberalii doresc „exclusiv'” un premier din acest partid si a subliniat ca nu va fi blocata constituirea unui guvern intr-un nume.

- Rareș Bogdan a declarat joi dimineața ca PNL nu va negocia in discuțiile cu PSD, o rotativa la postul de prim-ministru, așa cum s-a speculat pana acum in pațiul public. „Noi am primit un mandat pentru niste negocieri care pot fi oricand blocate daca nu ne ințelegem. Nu avem mandat sa discutam rotativa.…

- Echipa de negociere a ​PNL nu are mandat sa accepte, în discuțiile cu PSD, varianta unui schimb periodic la șefia guvernului, susține Rareș Bogdan, precizând ca liberalii merg pe varianta unui premier PNL. „Noi am primit un mandat pentru niste negocieri care pot fi oricând…

- Liderii PNL sunt reticenti in a-l accepta pe prim-vicepresedintele PSD Sorin Grindeanu in viitorul Guvern, potrivit unor surse din conducerea partidului, citate de News.ro . Prezenta lui Grindeanu in guvern ar asocia PNL cu adoptarea OUG 13, care a scos sute de mii de oameni in strada incepand cu 2017,…

- Negocierile PNL sunt "deschise” atât cu PSD, cât și cu USR, dar o majoritate larga poate fi formata doar cu PSD și cu UDMR, iar "pentru țara trebuie sa treci peste orice", susține prim-vicerpreședintele PNL Rareș Bogdan."Noi vom discuta atât cu USR, cât…

- Deputatul PNL Ioan Cupsa a scris, luni, pe Facebook, ca nu este de acord cu o sustinere a Guvernului PNL, de catre PSD, in Parlament, el precizand ca PSD va controla tot ce se intampla in viitoarea guvernare, chiar daca nu va avea membri in Executiv. Parlamentarul, care l-a sustinut pe Ludovic Orban…

- PNL intinde o mana catre USR PLUS, pentru refacerea coaliției, declara la RFI prim-vicepreședintele liberal Rareș Bogdan. El precizeaza ca discuțiile se vor relua dupa Congresul USR PLUS. Eurodeputatul afirma ca PNL nu va face vreo alianța cu PSD sau cu AUR. „Intindem o mana, fara sa exageram,…