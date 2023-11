Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PNL Nicolae Ciuca a declarat, luni, inainte de a merge la sedinta coalitiei, ca PNL sustine noua lege a pensiilor si nu doar la modul declarativ. El a mintit ca in mandatul sau de premier a crescut punctul de pensie de la 1.265 lei punctul de pensie la 1.785 lei, si astfel „incepand cu 1 ianuarie,…

- Prim-vicepresedintele PNL Rares Bogdan a declarat, luni, referitor la discutiile pe legea pensiilor, ca social-democratii trebuie sa se transforme in “oameni seriosi, sa nu mai fie populisti desantati”, subliniind ca liberalii nu accepta “niciun fel” de crestere de impozite si taxe. El a adaugat ca…

- Prim-vicepreședintele PNL, Rareș Bogdan, a criticat PSD pentru modul in care a propus creșterea cu 40% a pensiilor, incepand din septembrie 2024. Acesta a spus ca anunțul ”a fost o surpriza”.

- ”Astazi am cerut sedinta in coalitie, va fi sedinta de coalitie la ora 14.00. Vom merge in coalitie, cei de la Ministerul Finantelor ne vor prezenta de unde pot sa aduca acesti bani, pentru ca este important sa stim daca exista vreo posibilitate de a aduce bani doar pe combatere a evaziunii, pentru…

- Gaura din bugetul public s-a adancit in doar o luna si a ajuns la 56 de miliarde de lei, adica 3,55 % din PIB. Este diferenta dintre venituri si cheltuieli, in concluzie, cheltuim mai mult decat castigam.

- Premierul Marcel Ciolacu a subliniat, miercuri, ca propunerea de a plafona plațile in numerar dintre o persoana fizica și o persoana juridica la 5.000 de lei aparține experților din Ministerul Finanțelor și este o masura pentru combaterea evaziunii fiscale. „Este vorba ca intr-un singur loc sa nu poți…

- Deputatul PNL Florin Roman a declarat marti, despre articolul privind nationalizarea ”mascata” a Pilonului 2 de Pensii, care a aparut in lista amendamentelor depuse de coalitie la proiectul de asumare a raspunderii Guvernului, ca propunerea a venit de la secretarul de stat al PSD, Daniela Pescaru si…

- Rareș Bogdan a declarat luni ca PNL nu va parasi guvernarea, dar nici nu va mai accepta atacuri la adresa partidului venite din partea PSD. „S-a incheiat cu binele” a spus europarlamentarul liberal. De asemenea, acesta a spus ca PNL a stabilit o „linie roșie” cu privire la masurile fiscale avute in…