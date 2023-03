Stiri pe aceeasi tema

- Europarlamentarul PNL, Rareș Bogdan, a cerut in plenul Parlamentului European ca fermirii romani sa fie despagubiți pentru pierderile suferite ca urmare a invadarii pieței de grau ieftin din Ucraina. In plenul de la Strasbourg, in fata lui Manfred Weber si a tuturor sefilor de grupuri politice din…

- Europarlamentarul PNL Rareș Bogdan a facut, miercuri, apel, in plenul Parlamentului European, in fața șefilor de grupuri politice, a președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen și a președintelui Consiliului European, Charles Michel, ca șefii de stat și de guvern sa aprobe in Consiliul European…

- Europarlamantarul Rareș Bogdan a susținut un discurs in plenul Parlamentului European de la Strasbourg, in care cere Consiliului sa aprobe, in cadrul ședinței de luna aceasta, plata unor compensații pentru fermierii care au pierdut dupa declanșarea razboiului in Ucraina.

- Europarlamentarul Victor Negrescu a intervenit, in plenul Parlamentului European, pentru a atrage atenția asupra faptului ca dreapta populista exploateaza tema migrației cu scopul de a critica Uniunea Europeana si de a se opune aderarii Romaniei la spațiul Schengen. In cadrul dezbaterii parlamentare…

- Deputatul european Siegfried Mureșan i-a cerut prim-ministrului Suediei sa pastreze pe agenda Consiliului aderarea Romaniei la spațiul Schengen. Vicepreședintele Grupului PPE a susținut ca Romania și Bulgaria indeplinesc condițiile necesare pentru a adera la spațiul european fara frontiere interne și…

- Deși Suedia anunța ca nu va pune pe ordinea de zi subiectul Schengen privind aderarea Romaniei și Bulgariei, pana cand aceste state nu-și vor rezolva problemele pe care le au cu Austria și Olanda, acum pare ca totul s-a intors. Europarlamentarul PNL Rareș Bogdan a scris pe Suedia va face acest pas.…

- Premierul spune ca votul negativ pentru aderarea Romaniei a generat „revolta, frustrare si dezamagire” la nivelul intregii societati romanesti si a fost „un test pe care nu Romania, ci Europa l-a picat”. Premierul Nicolae Ciuca a declarat, luni, in plenul Parlamentului, ca votul din Consiliul de Justitie…