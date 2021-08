Stiri pe aceeasi tema

- ​Europarlamentarul Rares Bogdan, sustinator al lui Florin Cîtu pentru functia de presedinte al PNL, se declara "tulburat" de afirmatiile facute duminica de presedintele formatiunii, Ludovic Orban, cu privire la ingerintele din afara partidului în campania pentru alegerile interne…

- Europarlamentarul Rares Bogdan, sustinator al lui Florin Citu pentru functia de presedinte al PNL, se declara "tulburat" de afirmatiile facute duminica de presedintele formatiunii, Ludovic Orban, cu privire la ingerintele din afara partidului in campania pentru alegerile interne pentru sefia PNL.…

- Președintele PNL Iași, Alexandru Muraru, anunța ca il susține susține pe Florin Cițu in competiția interna pentru funcția de președinte al PNL: „Il respect pe Ludovic Orban, a fost un președinte bun, dar PNL are nevoie de o schimbare de paradigma”, informeaza Mediafax. Alexandru Muraru este cunoscut…

- Partenerii de guvernare ai PNL par sa nu se fi nascut in Romania, fiind absenți de la momente esențiale in celebrarea a tot ceea ce este simbol al națiunii romane, a spus președintele PNL, Ludovic Orban, in cadrul Conferinței Județene de alegeri a Organizației PNL Bacau. „Avem niște parteneri de guvernare…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a vorbit despre felul sau de a face campanie, subliniind ca intotdeauna a fost aproape de membrii partidului. Orban s-a referit si la „suflul nou” din partid, de care amintesc cei care il sustin pe Florin Citu petru sefia PNL, insa a afirmat ca acest suflu trebuie definit,…

- Președintele PNL, Ludovic Orban a convocat joi, 17 iunie a.c., o conferința de presa organizata la sediul PNL Ialomița. «Mi-ar fi foarte greu sa decid intre Dragoș Soare și Luminița Barcari... Dar nu eu sunt cel care voi alege!» a declarat Ludovic Orban in cadrul conferinței de presa. Președintele PNL…

- Senatorul PNL Alina Gorghiu a vorbit, mar'i sear[, la Antena 3, despre alegerile pentru ;efia PNL ;i a lansat un atac la Ludovic Orban. "Este nevoie de o schimbare a conducerii PNL. partidul trebuie sa se primeneasca. Principalul motiv pentru care trebuie schimbat liderul este faptul ca, in…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a vorbit, luni seara, despre alegerile din PNL, despre tradarea unor filiale care au trecut de partea șui Florin Cițu și despre relația pe care o are cu premierul. "Nu mai intru in acest razboi informațional. Noi am intrat in alegeri. Se desfașoara adunarile…