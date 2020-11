Rareș Bogdan: E foarte scump testul COVID-19 Prim-vicepreședintele PNL Rareș Bogdan a relatat, duminica, la Antena 3, ca s-a testat de coronavirus de doua ori in interval de cinci zile, dupa ce a intrat in contact cu mai multe persoane depistate pozitiv cu COVID-19. El a declarat ca s-a testat la privat și a platit 450 de lei pe un test. Ambele teste au ieșit negative. In acest context, liberalul a apreciat ca testul de coronavirus este „prea scump” și ar trebui sa fie gratuit. „Este al doilea test pe care mi-l fac in 5 zile. 450 de lei. E scump, e foarte scump, trebuie gratuit”, a declarat Rareș Bogdan. Citește și: Schimbare… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

