- Europarlamentarul PNL Rareș Bogdan a declarat luni seara, intr-o intervenție telefonica la B1 Tv, ca el iși va trimite fiul la școala, fiind de parere ca oamenii trebuie sa se obișnuiasca sa traiasca cu noul coronavirus, cu respectarea regulilor de protecție sanitara impuse de autoritați.Intrebat…

- Intrebat daca isi va duce fiul la scoala, incepand din 14 septembrie, Rares Bogdan a precizat: "Absolut, abia aștept sa-l duc la școala. De șase luni a facut școala doar online, de doua luni e in vacanța, abia așteapta și el sa mearga la școala. Am incredere ca lucrurile vor intra in normal…

- Președintele Klaus Iohannis spune ca școala trebuie sa inceapa, cu reguli speciale pentru pandemia de coronavirus. El adauga ca ii incurajeaza pe parinți sa-și trimita copiii la școala, daca aceștia sunt sanatoși.

- Europarlamentarul PNL, Rareș Bogdan, a anunțat, luni, printr-o intervenție telefonica in cadrul Știrilor B1 TV ca Partidul Național Liberal va caștiga alegerile locale, la nivel național, cu un scor de aproximativ 40%.

- Europarlamentarul PNL Rareș Bogdan se declara convins ca PSD nu are nicio șansa sa darame Guvernul Orban prin moțiunea de cenzura care a fost depusa luni la Parlament. PSD a depus luni moțiunea de cenzura intitulata „Pandemia a fost transformata intr-o pande-mita generalizata!”. Aceasta va fi citita…

- "Cei din PSD nu au nicio șansa sa darame Guvernul Orban. Lumea știe exact cine este PSD, ce a facut PSD, modalitatea infioratoare in care PSD se pregatea sa indeparteze Romania de la drumul firesc democratic, occidental. PSD e un partid care nu are nicio șansa sa se reabiliteze in ochii romanilor,…

- Concluzia parlamentarilor de specialitate trebuie sa se regaseasca intr-o rezolutie a Parlamentului sau chiar, mai mult, sa fie elaborat un proiect care sa modifice Legea invatamantului, conform scrisorii liderului ALDE. "Va solicit sa dispuneti convocarea Comisiilor pentru invatamant, stiinta,…