- Rapperul canadian Tory Lanez a fost condamnat la 10 ani de inchisoare, la mai bine de șapte luni dupa ce a fost gasit vinovat ca a impușcat-o pe colega sa, artista Megan Thee Stallion, in timpul unei dispute in 2020, potrivit Reuters.

- Un barbat a fost eliberat din inchisoare dupa ce a ispașit 33 de ani pentru o fapta despre care procurorii din Los Angeles spun acum ca nu a comis-o, dupa ce au analizat dovezile dezvaluite de un alt prizonier, in urma cu șase ani.

- Fostul președinte al Franței, Nicolas Sarkozy a fost condamnat la trei ani de inchisoare pentru corupție și trafic de influența. Decizia a fost anunțata dupa judecarea apelului, iar avocații lui Sarkozy spun ca se vor adresa in termen de cinci zile Curții de Casație. Este o decizie care vine dupa doi…

- Un tribunal ucrainean a condamnat la trei ani de inchisoare cu suspendare doi preoți ai Bisericii Ortodoxe Ucrainene (UOC), care a fost afiliata la Patriarhia Moscovei, dar care in prezent susține ca a rupt legaturile cu Moscova.Fostul șef al eparhiei de Kirovohrad, mitropolitul Ioasaf (Petro Gubenya),…