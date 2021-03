Stiri pe aceeasi tema

- Complexul Energetic Oltenia (CEO) a alocat nu mai puțin de 11 milioane de euro pentru serviciile private de paza, in anul in care va face sute de concedieri colective. Bugetul pentru achiziția serviciilor de paza este de peste 54 de milioane de lei, iar licitația este in curs de desfașurare, fiind depuse…

- Ministrul Transporturilor, Catalin Drula a anunțat intr-o postare pe facebook ca rezultatul controlului dispus la Metrorex este o lista lunga de „probleme, deficiențe și abuzuri”. Majorarea salariilor este ilegala, iar sporul ‘de metrou’ va face obiectul unei sesizari la Curtea de Conturi, a mai anunțat…

- Modul de administrare a patrimoniului operatorului național de transport energie electrica - CNTEE Transelectrica SA - nu a fost in concordanța, sub toate aspectele semnificative, cu scopul, obiectivele și atribuțiile prevazute in actele normative prin care a fost inființata entitatea și nu a respectat,…

- In anul 2020, Curtea de Conturi a auditat 2.647 entitati publice, cu 15% mai mult decat in anul anterior. Pe parcursul actiunilor desfasurate au fost identificate 17.666 de cazuri de abateri, nereguli sau erori, iar in ceea ce priveste sesizarea organelor de urmarire penala pentru prejudiciile identificate…

- Aceste prejudicii totale de 947 milioane lei includ si sesizarile pentru masurile ramase nevalorificate din anii anteriori. Curtea de Conturi a transmis Parlamentului Romaniei Raportul public pe anul 2019 si Raportul de activitate pe anul 2020, ulterior aprobarii acestora de catre Plenul institutiei.…

- Catalin Drula, ministrul Transporturilor, anunta ca a trimis Corpul de Control la Metrorex, pentru a a investiga renegocierea contractului colectiv de munca din septembrie 2020, care a dus la o crestere a salariilor cu 18%, iar compania a cerut o subventie de la bugetul de stat de peste un miliard de…

- Angajatii Administratiei Domeniului Public Sector 1 vor incepe de luni, 14 decembrie, strangerea gunoiul stradal necontrolat, potrivit unui anunt facut de primarul Clotilde Armand (USR-PLUS). Edilul arata ca firma de salubrizare Romprest i-ar fi anuntat ca ii va da in judecata daca vor strange gunoiul.…

- Contractul dintre Primaria Sectorului 1 și operatorul de salubritate a devenit subiect de disputa intre primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, și Clotilde Armand, edilul sectorului 1. Nicușor Dan susține ca Primaria Sectorului 1 trebuie sa respecte contractul și sa plateasca pentru ridicarea gunoaielor,…