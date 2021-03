Stiri pe aceeasi tema

- Germania se afla in centrul eforturilor de dezinformare rusesti mult mai mult decat orice alta tara din Uniunea Europeana, potrivit unui raport al UE, informeaza dpa, citata de Agerpres. „Niciun alt stat membru al UE nu este atacat mai violent decat Germania”, indica un raport publicat marti de serviciul…

- Uniunea Europeana va cere Statelor Unite sa permita exportul de milioane de doze de vaccin AstraZeneca în Europa, în condițiile în care Bruxelles-ul se lupta sa acopere lipsurile din campania de imunizare contra Covid-19, scrie Financial Times. Comisia Europeana intenționeaza…

- Presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, spune ca UE s-a miscat prea greu in ceea ce priveste autorizarea vaccinurilor anti-COVID-19 si a avut prea multa incredere in faptul ca isi va atinge obiectivele de productie, potrivit BBC . Programul de imunizare din Europa, lansat de presedintele…

- Romania este in top 20 țari la capitolul vaccinare in masa anti-coronavirus. Conform statisticilor Bloomberg , țara noastra ocupa 18 la nivel global. Dintre țarile Uniunii Europene Romania este pe locul 6. Statisticile includ datele colectate pana in data de 17 ianuarie, cand in Romania era incheiata…

- Europa a devenit prima regiune din lume unde numarul deceselor provocate de noul coronavirus a depasit pragul de 500.000, potrivit calculelor Agentiei Reuters, preluate de Hotnews, in conditiile in care nou tulpina a virusului descoperita in Marea Britanie pune in pericol masurile de reducere a imbolnavirilor.…

- Alexandru Rafila , reprezentantul Romaniei la OMS a vorbit despre cum se va derula campania de vaccinare de la noi din tara. Declarațiile sale survin dupa ce Agentia Nationala a Medicamentului a anuntat ca va autoriza vaccinul Pfizer-BioNTech pe 21 decembrie. Italia, Germania, Franta, Olanda, Spania,…

- Meciurile din grupe vor avea loc in perioada 24 – 31 martie, in timp ce fazele eliminatorii se vor consuma in perioada 31 mai – 6 iunie.Elevii lui Adrian Mutu vor debuta contra Țarilor de Jos, la Budapesta, apoi avand loc duelurile cu Ungaria și cu Germania.La ediția precedenta, Romania U21 a fost eliminata…