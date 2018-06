Stiri pe aceeasi tema

- "Guvernul Romaniei nu indeplineste in totalitate standardele minime in vederea eliminarii traficului de fiinte umane; totusi, guvernul depune eforturi semnificative in acest sens. Autoritatile au demonstrat eforturi sporite comparativ cu perioada anterioara de raportare; drept urmare, Romania a ramas…

- Institutiile guvernamentale din Romania nu indeplinesc in totalitate standardele minime pentru eliminarea traficului de persoane, dar Bucurestiul inregistreaza progrese in acest sens, se arata intr-un raport al Departamentului de Stat american.

- Guvernul Romaniei nu indeplineste in totalitate standardele minime in vederea eliminarii traficului de fiinte umane, lipsa oferirii de fonduri suficiente ONG-urilor pentru servicii de asistenta si protectie a continuat sa fie o problema, lasand majoritatea victimelor neprotejate, iar procedurile birocratice…

- Republica Moldova a fost plasata pe pozitia Tier 2 in raportul Departamentului de Stat al SUA privind situatia traficului de persoane pentru anul 2018, ceea ce inseamna ca nu respecta pe deplin standardele minime ale legii privind protectia victimelor traficului de fiinte umane, dar depune eforturi…

- Romania nu a reusit sa atinga standardele UE privind inchisorile!!! Raportul de tara privind Drepturile Omului, publicat de Departamentul de Stat al SUA, arata ca inchisorile din Romania nu au reusit nici in 2017 sa ajunga la standardele impuse de Consiliul Europei, alocand doar 4 metri patrati de spatiu…

- Potrivit Raportului de tara privind Drepturilor Omului, publicat de Departamentul de Stat al SUA, inchisorile din Romania nu au reusit nici in 2017 sa ajunga la standardele impuse de Consiliul Europei, alocand mai putin de 43 de metri patrati 4 metri patrati de spatiu pentru fiecare detinut.