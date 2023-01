Stiri pe aceeasi tema

- ”Cu siguranta salutam foarte mult relaxarea restrictiilor legate de Covid in China. Pe termen scurt, va veni cu provocari si observam niveluri crescute de infectie, care ar putea avea un impact pe termen scurt. Dar, pe termen mediu si lung, acest lucru este foarte pozitiv in ceea ce priveste asigurarea…

- Cei mai bogați 1% oameni de pe planeta au acumulat doua treimi din averea creata de la venirea pandemiei de COVID, arata un raport al organizației non-guvernamentale Oxfam, citat de The Guardian . Aceasta cere taxarea miliardarilor, dupa ce aceștia au acumulat 26.000 de miliarde de dolari, echivalentul…

- Razboiul din Ucraina si efectele sale asupra politicilor energetice si de aparare mondiale, dar si schimbarile climatice vor fi teme centrale ale Forumului Economic Mondial, care incepe luni la Davos, in Elvetia.

- Raportul anual privind riscurile globale al Forumului Economic Mondial de la Davos evidentiaza criza costului vietii ca fiind cel mai mare risc pe termen scurt cu care se confrunta lumea in acest moment, schimbarile climatice fiind cea mai mare amenintare pe termen lung, relateaza CNBC. Raportul,…

- Criza costului vieții, generata de inflația exacerbata de razboiul din Ucraina și de redeschiderea economiei post-Covid, este riscul global numarul unu pentru urmatorii doi ani, potrivit unui sondaj al Forumului Economic Mondial, publicat inaintea reuniunii care va avea loc saptamana urmatoare la Davos(Elveția).…

- Criza costului vietii, o consecinta a inflatiei agravata de razboiul din Ucraina si redeschiderea economiei dupa pandemia de Covid, este cel mai mare risc mondial pentru urmatorii doi ani, arata o analiza publicata miercuri de Forumul Economic Mondial, inaintea reuniunii care va avea loc saptamana viitoare…

- Criza costului vietii, o consecinta a inflatiei agravata de razboiul din Ucraina si redeschiderea economiei dupa pandemia de Covid, este cel mai mare risc mondial pentru urmatorii doi ani, arata un sondaj publicat miercuri de Forumul Economic Mondial, inaintea reuniunii care va avea loc saptamana urmatoare…

- Frustrarea populației privind politica „zero-COVID” s-a tot acumulat, in special in ultimul an cand restul lumii a revenit la normalitate. Locuitorii Chinei inca sunt supuși unei carantine dure, care se poate impune la doar cateva ore de la confirmarea unor cazuri. Aceste reguli stricte au fost considerate…