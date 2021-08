Stiri pe aceeasi tema

- In saptamana 26 iulie – 1 august 2021, 50.3% din totalul cazurilor s-au inregistrat in București, Constanța, Cluj, Ilfov și Timiș, iar 81.5% din cazurile confirmate au fost inregistrate la persoane nevaccinate!71.4% din totalul deceselor au fost inregistrate in județele Neamț, Bacau, Calarași, Satu…

- The National Institute of Public Health (INSP) informs that during the week of July 26 - August 1, 50.3% of all COVID-19 cases were registered in Bucharest and in the counties of Constanta, Cluj, Ilfov and Timis. According to the weekly surveillance report, posted on INSP's website, 81.5%…

