Stiri pe aceeasi tema

- Au existat „intre 2.900 și 3.200 de pedofili”, barbați – preoți sau clerici – in cadrul Bisericii Catolice din Franța din 1950 incoace, a declarat Jean-Marc Sauve, președintele Comisiei care ancheteaza pedocriminalitatea din cadrul bisericii. „Aceasta este o estimare minima”, bazata pe recensamantul…

- Sapte persoane au fost condamnate luni de catre o Curte cu Jurati din Pas-de-Calais la pedepse de pana la cinci ani de inchisoare - dintre care doi ani cu suspendare -, acuzate de faptul ca au sechestrat si au supus ”torturii si unor acte de barbarie” trei romani pe care-i suspectau de faptul ca…

- Peste 25.000 de persoane au solicitat completarea schemei de vaccinare anti-COVID cu dozele administrate in strainatate, a informat duminica secretarul de stat in Ministerul Sanatatii, Andrei Baciu. ”25.014 persoane au solicitat completarea schemei de vaccinare cu dozele administrate in strainatate.…

- Un adolescent in varsta de 14 ani a fost impuscat mortal si alti doi minori, de 14 si 8 ani, au fost raniti miercuri seara in Marsilia (sud-est), al doilea oras ca marime din Franta. Anuntul a fost facut de Parchet, confirmand o informatie publicata in cotidianul regional La Provence. Potrivit procurorului,…

- Un adolescent in varsta de 14 ani a fost impuscat mortal si alti doi minori, de 14 si 8 ani, au fost raniti miercuri seara in Marsilia (sud-est), al doilea oras ca marime din Franta, a anuntat Parchetul, confirmand o informatie publicata in cotidianul regional La Provence. Potrivit procurorului,…

- ​Sute de persoane au protestat miercuri la Paris fața de introducerea unui „permis sanitar” pentru unele activitați și fața de vaccinarea obligatorie anti-Covid a angajaților din sanatate, masuri prin care guvernul francez încearca stavilirea celui de-al patrulea val de infecții cu…