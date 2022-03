Raport despre evoluția industriei județului Mureș Industria județului Mureș a inregistrat in anul 2021 o evoluție favorabila comparativ cu anul precedent, a anunțat Direcția Județeana de Statistica Mureș, prin intermediul unui comunicat de presa care are ca tema evoluția principalilor indicatori economico-sociali in județul Mureș, in anul 2021. Potrivit sursei citate, in perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2021 indicele productiei … Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

