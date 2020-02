Stiri pe aceeasi tema

- Aterizarea de urgenta pe Aeoportul Barajas din Madrid a unui avion de pasageri operat de compania Air Canada, care survola zona de sud a capitalei Spaniei pentru a consuma combustibil, dupa ce intampinase probleme...

- Probleme la bordul unui avion Ryanair care a decolat de la Bucuresti si ar fi trebuit sa ajunga la Londra. Aeronava s-a umplut de fum chiar in momentul decolarii, imediat ce s-a ridicat de la sol și a survolat o ora Bucureștiul, ca sa-și consume din combustibil, inainte de a reveni la sol, potrivit...

- In Los Angeles un Boeing al companiei americane Delta Air Lines, doar ce decolase și s-a confruntat cu o problema tehnica la bord. Pentru a putea ateriza de urgența, si-a golit rezervoarele cu carburant deasupra unei școli.

- Probleme, sambata seara, pentru pasagerii unui zbor Wizz Air care ar fi trebuit sa plece de pe aeroportul din Debrecen, Ungaria, spre Paris, dupa ce un incendiu a izbucnit la bordul aeronavei. The post Panica pe aeroport! Un avion Wizz Air cu pasageri romani a luat foc inainte de decolare appeared first…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, miercuri, Legea privind achizitionarea a cinci avioane F16. Legea pentru continuarea dezvoltarii capabilitatii operationale aeriene cuprinse in etapa de tranzitie initiala a Conceptiei de realizare graduala a capabilitatii de aparare aeriana in cadrul Programului…

- Președintele Klaus Iohannis a promulgat, miercuri, legea care prevede cumpararea a cinci avioane de lupta F16, in cadrul programului „Avion multirol al Forțelor Aeriene”, informeaza Administrația Prezidențiala.Pe 11 decembrie Camera Deputaților a adoptat, decizional, proiectul de lege care…

- Gruparea jihadista Statul Islamic (SI) a profitat de pe urma ofensivei lansate luna trecuta de Turcia in nord-estul Siriei si a retragerii trupelor americane din regiune, arata Pentagonul intr-un raport, in care subliniaza ca gruparea ar dispune de „timp si marja de manevra“ in vederea comiterii unor…

- "Micul Michael va esua" pentru ca "nu a facut ce trebuie ca sa reuseasca", a anticipat Trump, asigurand, pe de alta parte, ca este candidatul pe care i-ar placea cel mai mult sa-l invinga la scrutinul prezidential din 2020. Omul de afaceri miliardar - locul 9 pe plan mondial, conform Forbes…