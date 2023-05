Stiri pe aceeasi tema

- Lisa are aproape 4 ani și este unul dintre cei 50.000 de copii ucraineni care se afla in prezent in Romania, conform informațiilor transmise de Guvern. Vine din Odesa și și-a intrebat mama daca ”rușii au oprit iar curentul electric” cand, intr-o seara, apartamentul din Mamaia unde locuiește a ramas…

- Dana Rogoz a anunțat printr-o postare pe rețelele de socializare ca azi, 24 mai, ea și soțul ei, Radu Dragomir, au implinit 19 ani de relație. Au impreuna doi copii, pe Vlad și pe Lia, care a implinit de curand trei ani. Astazi, Dana Rogoz a distribuit pe Facebook, unde e urmarita de sute de mii de…

- In timp ce Ucraina pregatește o contraofensiva de amploare, la Kremlin se amplifica razboiul intern pentru putere, considera Oleg Jdanov, un important expert militar din Ucraina, care a oferit un interviu pentru cititorii Libertatea.Fost militar sovietic și colonel in rezerva al armatei ucrainene, Oleg…

- Cea de-a cincisprezecea ediție a emisiunii FRESH by UNICA v-o aduce in atenție pe Paula Herlo, jurnalist și producator TV. Daca viața ei profesionala este expusa, și ii putem vedea anchetele la „Romania, te iubesc!”, emisiune difuzata la PRO TV, in fiecare duminica, de la ora 18:00, despre cea personala…

- Intr-o casa mica și saracacioasa cu pereții crapați iși duc traiul cu greu noua suflete. Șapte copii mici și parinții lor. Tatal care lucra in strainatate s-a intors in țara deoarece a avut un accident și nu mai poate munci. Doi dintre micuți sunt bolnavi. O fetița s-a nascut cu leucemie iar un baiețel…

- Intr-o casa mica și saracacioasa cu pereții crapați iși duc traiul cu greu noua suflete. Șapte copii mici și parinții lor. Tatal care lucra in strainatate s-a intors in țara deoarece a avut un accident și nu mai poate munci. Doi dintre micuți sunt bolnavi. O fetița s-a nascut cu leucemie iar un baiețel…

- Inspectoratrul Școlar Județean ( IȘJ ) Brașov a publicat planul de școlarizare pentru inscrierea la clasa pregatitoare pentru anul școlar 2023-2024 . Planul de școlarizare și circumscripțiile școlare pentru inscrierea la clasa pregatitoare 2023 au fost publicate joi, 30 martie, de inspectoratele școlare.…

- „Stresul cotidian al temelor «otravește» viața de familie, inseamna certuri, solicitari excesive, lacrimi și alimenteaza agresivitatea”, scrie Janine Wissler, 41 de ani, lider DIE LINKE (Partidul de Stanga) și membra a Bundestagului, intr-un text de opinie publicat de Tagesspiegel . Wissler spune ca…