- CFR Cluj și Rennes se intalnesc din nou in grupele Europa League, de aceasta data in Gruia. Meciul se joaca joi, de la ora 19:55 și va fi transmis pe TV Digi Sport, TV Telekom Sport, Look Plus și liveTEXT pe GSP.ro. ...

- Extrem de agitat pe teren, lituanianul Giedrius Arlauskis (31 de ani) e, in afara gazonului, un tip pasionat de activitați care cer rabdare și calm. CFR Cluj joaca joi, 24 octombrie, in deplasare, meciul cu Rennes din cadrul grupelor Europa League. Meciul este programat de la ora 22:00 și va fi transmis…

- Rapid va juca duminica impotriva celor de la Metaloglobus, iar dupa aceea va lua o pauza timp de peste doua saptamani. Metaloglobus - Rapid se joaca duminica, de la ora 12:00. Meciul va fi liveSCORE pe GSP.RO și in direct pe TV Telekom Sport, TV Digi Sport și Look Plus. Rapid a anunțat azi ca meciurile…

- Rapid și-a prezentat azi noua achiziție: mijlocașul defensiv Facundo Piriz, 29 de ani. Metaloglobus - Rapid se joaca duminica, de la ora 12:00. Meciul va fi liveSCORE pe GSP.RO și in direct pe TV Telekom Sport, TV Digi Sport și Look Plus. La conferința de presa, antrenorul Daniel Pancu l-a elogiat…

- Mijlocașul Razvan Oaida, 21 de ani, a susținut o conferința de presa inainte de meciul cu Academica Clinceni. Acesta a spus ca jucatorii vor avea probleme in a juca la ora 17:00 și a prefațat duelul cu nou-promovata. Academica Clinceni - FCSB se joaca duminica, de la ora 17:00. Partida va fi liveTEXT,…

- FCSB va juca azi cu Metaloglobus in „șaisprezecimile” Cupei Romaniei, iar echipa lui Bogdan Argeș Vintila iși propune sa caștige trofeul. Metaloglobus - FCSB se joaca de la 21:30, pe arena „Anghel Iordanescu” din Voluntari. Partida va fi liveTEXT, foto și video pe GSP.RO și in direct la TV Telekom…

- Slavko Perovic (30 de ani, atacant), fotbalistul care a fost oprit de la antrenamente și de la fotbal din cauza unor probleme cardiace, a revenit de ieri la pregatirile „cainilor”. UTA Arad - Dinamo, partida din șaisprezecimile Cupei Romaniei, se joaca marți, de la ora 16:30. Meciul va fi in format…

- Thomas Tuchel, antrenorul lui Paris Saint-Germain, a vorbit despre conflictul dintre Neymar (27 de ani) și suporterii campioanei Franței. PSG - Real Madrid, partida din Grupa A UCL, se joaca in aceasta seara, de la ora 22:00. Meciul va fi in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV Digi Sport, TV…