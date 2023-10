Stiri pe aceeasi tema

- Rapid a pierdut derby-ul cu Petrolul, 0-2 in Giulești, iar galeria a rabufnit la adresa lui Bergodi și a lui Daniel Niculae. Președintele clubului a dat insa asigurari ca pentru moment niciun scaun nu se clatina. Citește și: Valeriu Iftime anunța inlocuirea lui Marius Croitoru: „Suta la suta numesc…

- A doua zi dupa eșecul cu Petrolul, scor 0-2, Rapid da o mare lovitura pe piața transferurilor. Giuleștenii il transfera pe Andrei Borza (17 ani), fundașul stanga al campioanei Romaniei, Farul Constanța. Giovanni Becali, agentul jucatorului, a oferit mai multe detalii despre mutare. Considerat un fotbalist…

- Cristiano Bergodi, 58 de ani, are al doilea cel mai prost start de mandat de cand antreneaza in Romania. A acumulat doar 5 puncte cu Rapid in primele 5 etape ale alb-vișiniilor cu el la carma, numai cu FC Voluntari incepuse mai slab, 4 puncte caștigate in 5 runde. Rapid a fost invinsa de Petrolul in…

- Cristiano Bergodi are probleme uriașe la Rapid dupa doar cinci etape. Fanii au scandat numele lui Marius Șumudica, dupa ce echipa din Giulești a fost invinsa de Petrolul, in urma unor autogoluri de cascadorii rasului. Antrenorul italian a spus la conferința de presa ca el este cel vinovat de acest eșec…

- Cristiano Bergodi, dupa Rapid – Petrolul 0-2. Giulestenii sunt in criza in acest start de sezon. Rapidistii au o singura victorie in primele 5 etape. Mai mult, echipa lui Bergodi nu a castigat niciun meci in Giulesti. Rapid a pierdut incredibil partida cu Petrolul. Giulestii si-au dat doua autogoluri,…

- Paul Papp, dupa Rapid – Petrolul 0-2. Fundasul „lupilor galbeni” a vorbit despre victoria echipei sale din Giulesti. Petrolul a castigat derby-ul etapei cu numarul 5 din Liga 1, gratie celor doua autogoluri ale lui Razvan Oaida si Borja Valle. Paul Papp ramane modest dupa victoria cu Rapid si recunoaste…

- Tehnicianul echipei Rapid, Cristiano Bergodi, a declarat duminica seara, dupa meciul cu Petrolul, scor 0-2, ca formatia sa a facut “doua cadouri” si ca este inexplicabil ce se intampla, el mentionand ca jucatorii sunt distrusi moral, scrie news.ro.„Baietii au facut un meci slab, am facut din nou…

- Petrolul a produs surpriza etapei și a invis-o pe Farul intr-un meci thriller la Ploiești! Irobiso a facut-o KO pe campioana in minutul trei al prelungirilor, administrandu-i lui Hagi prima infrangere impotriva „lupilor”. ...