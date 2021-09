Stiri pe aceeasi tema

- Cu 13 puncte din 15 posibile, Mihai Iosif (46 de ani), antrenorul lui Rapid, conduce in ierarhia tehnicienilor aflați la prima experiența in Liga 1. In ciuda faptului ca nu deține licența Pro și nu a fost un fotbalist care sa joace la un nivel foarte inalt, Mihai Iosif reușește un parcurs extraordinar…

- Antrenorul echipei Rapid, Mihai Iosif, a declarat, duminica seara, la finalul derby-ului cu FCSB, castigat cu 1-0, ca nu a crezut niciodata ca echipa sa ar putea avea un inceput de sezon atat de bun si ca din punctul sau de vedere visurile incep sa devina realitate. "Sunt fericit pentru…

- Ghinioanele se țin lanț de Cristian Daminuța, astfel ca dupa ce a fost victima hackerilor și i-a fost spart contul de Facebook, recent fotbalistul și-a pierdut și toate actele. In acest sens, este posibil ca procedura divorțului de fosta partenera de viața sa nu fie dusa la bun sfarșit din cauza lipsei…

- Fotbalistul echipei Rapid, Cristian Sapunaru, a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa, ca persoanele care au facut sa fie posibila impartirea echipelor, de exemplu Steaua si Craiova, ar trebui sa se gandeasca la ce rau au facut fotbalului romanesc, conform news.ro “Jucam cu Craiova,…

- Clubul Kayserispor a anuntat, vineri, ca s-a despartit de fotbalistul Cristian Sapunaru, potrivit news.ro. “Ne-am despartit de fotbalistul Cristian Sapunaru, de comun acord cu acesta. Citește și: IJ ar fi `lucrat pe SUB MANA` pentru ELIMINAREA procurorului din cazul COLECTIV...…

- Christian Eriksen a oferit primele declarații, de pe patul de spital, dupa ce a suferit un stop cardiac, sambata, pe teren, la meciul cu Finlanda, de pe Stadionul Parken din Copenhaga, din Grupa B de la Euro-2020. Fotbalistul a marturisit ca vrea sa ințeleaga ce s-a intamplat și a dezvaluit și in ce…