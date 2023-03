Rapid – Hermannstadt 0-1 | Sibienii au scăpat cu trei puncte din Giuleşti Rapid Bucuresti a facut-o, din nou, lata. Giulestenii au pierdut, scor 0-1, partida sustinuta sambata seara, pe teren propriu, cu AFC Hermannstadt. Meciul a contat pentru etapa 29 din Superliga. Sibienii au marcat prin Silviu Balaure, dupa o centrare de pe stanga a lui Calin Popescu (’32, 0-1). Giulestenii au irosit si o lovitura de la 11 metri, prin Dugandzic, care a sutat telefonat si l-a remarcat pe Letica (’90+1). Rapid: Moldovan – Belu-Iordache, Sapunaru, Ignat, Morais – Emmers (’46, Kait), Crepulja (’46, A. Albu), Al. Ionita – Papeau (’75, Panoiu), Luckassen (’46, Dugandzic), Ongenda (’46,… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

