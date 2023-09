Stiri pe aceeasi tema

- Daniel Pancu, selecționerul naționalei U21, a analizat la GSP Live startul de sezon al echipei sale de suflet. „Turbulențele” aparute la Rapid odata cu plecarea lui Adrian Mutu l-au lasat masca pe idolul giuleștenilor. Pe Daniel Pancu l-au bulversat evenimentele petrecute la Rapid fix inainte de inceputul…

- Adrian Mititelu a anuntat ca se retrage de la FC U Craiova 1948, dupa infrangerea cu Rapid. Acesta a dezvaluit ca echipa din Banie va fi condusa de fiul sau, care va fi sustinut si de alti oameni in conducere. De asemenea, Mititelu a mai anuntat ca oltenii vor avea un presedinte si un antrenor […] The…

- Forma slaba a echipei nu-l sperie pe Dan Șucu, el are de gand sa investeasca in continuare și sa-și majoreze procentul de acțiuni! Acum are 70 la suta și partenerul Angelescu ar mai ramane doar cu un rol decorativ Dan Șucu iși urmeaza planurile pentru Rapid, indiferent de rezultatele echipei, unele…

- FCSB s-a impus cu 1-0 impotriva celor de la CSKA 1948 Sofia (turul doi preliminar al Conference League), dar antrenorul Atanas Ribarski crede ca echipa sa nu merita sa piarda și spune ca va incerca sa intoarca rezultatul in retur.

- Suporter Club UTA, in calitate de membru in Asociația Fotbal Club UTA Arad și de entitate deținatoare a marcilor istorice „UTA”, a emis un comunicat legat de decizia de a interzice accesul pe stadion, la masa presei, in noul sezon competițional de Superliga, pentru mai mulți jurnaliști locali, care…

- Fotbalistul echipei Dinamo, Nelut Rosu, a declarat, sambata seara, dupa infrangerea cu 2-1 in derby-ul cu FCSB, ca el si colegii sai i-au respectat prea mult pe adversari in prima repriza cand au evoluat cu frica."Cred ca puteam sa intram mai curajos, nu trebuia sa ne fie frica de nimic. I-am respectat…

- Mijlocașul brazilian Giovanni Piccolomo (29 de ani) nu s-a prezentat inca la pregatirile echipei FCU Craiova. Fotbalistul se afla in continuare in vacanța. In timp ce colegii lui sunt in cantonament in Germania, la Goch, Piccolomo a postat, miercuri, pe instagram fotografii de la ziua fiului sau, care…

- Sucevenii care vor sa fie prezenți in tribune miercuri la manșa secunda a duelului dintre Foresta și Ceahlaul Piatra Neamț, in cadrul barajului pentru promovarea in Liga a III-a, vor avea la dispoziție, gratuit, 10 autocare puse la dispoziție de catre Primaria Suceava.Anunțul a fost facut de ...