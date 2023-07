Rapid – Botoșani 2-2 | Giuleștenii, speriați de moldoveni după pauză Rapid București nu a reușit decat un rezultat de egalitate, scor 2-2, cu FC Botoșani. Partida de vineri seara, din Giulești, a contat pentru etapa a 3-a din Superliga. Dugandzic a deschis scorul dintr-un penalti (’15). Surpriza a venit dupa pauza, cand moldovenii au inscris de doua ori, prin Pinson (’51) și Florescu (’60). Giuleștenii au restabilit egalitatea tot prin Dugandzic (’82) și au forțat și golul victoriei, dar acesta nu a picat. Rapid: Moldovan – Onea, Sapunaru, Cristea, Braun – Oaida (’87, Emmers), Al. Albu (’73, Kait), Papeau (’63, Costache) – Cirjan (’63, Panoiu), Dugandzic, Bamgboye… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

