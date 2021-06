Stiri pe aceeasi tema

- Promovata în Liga 1, Rapid București a anuntat, miercuri, ca a obtinut serviciile jucatorilor Alexandru Albu si Claudiu Belu-Iordache.Albu, transferat de la UTA Arad, a semnat un contract pe un an, cu drept de prelungire, informeaza News.ro."Sunt bucuros pentru ca am reusit sa…

- A fost desemnat autorul celui mai frumos gol al Diviziei Naționale 2020/21. Pe locul trei s-a clasat Maxim Calincov de la "Codru", al carui gol in poarta "Sheriff" a fost cel mai bun in noiembrie. Jucatorul a lovit puternic aproape de bara, fara a lasa nici o șansa portarului. Pentru golul lui Calincov…

- Din informațiile GSP, Stefan Ashkovski (29 de ani, aripa), ultima data la FC Botoșani, a semnat cu Sepsi un contract valabil pe urmatorii doi ani! Stefan Ashkovski a fost dorit și de Rapid in aceasta perioada, insa cele doua parți nu s-au ințeles la bani. Informațiile Gazetei mai susțin ca transferul…

- Cristi Sapunaru (37 de ani, fundaș central) negociaza cu Rapid o revenire. Mihai Iosif, antrenorul giuleștenilor, confirma discuțiile și cu Ovidiu Herea (36), un alt fost jucator al nou-promovatei. „Jucatorul, daca e bun și poate sa alerge, ne poate ajuta. Intotdeauna Ovidiu Herea mi-a placut, e un…

- Campioana CFR Cluj a incheiat sezonul cu o victorie in fata rivalei FCSB, 2-0, marti seara, pe teren propriu, in etapa a 10-a a fazei play-off a Ligii I de fotbal. CFR s-a impus prin golurile inscrise de Mihai Adrian Gidea (14), la prima sa reusita in Liga I, si Mario Rondon (66). Clujenii au ratat…

- Mijlocașul internațional Alexandru Crețu (29 de ani) va semna cu FCSB, unde o sa joace fundaș central. Gigi Becali mai cauta și un atacant ca sa completeze lotul pentru sezonul urmator. FCSB iși reconstruiește echipa pentru sezonul urmator, chiar daca deznodamantul acestuia nu este știut. Becali a anunțat…

- CSA Steaua a invins-o pe Rapid 2 pe teren propriu, scor 2-0, in runda #16 a Seriei 4 din Liga 3. „Militarii” au spart gheața tarziu, prin Emilian Pacionel, care a marcat dintr-o lovitura de la 11 metri obținuta de Remus Chipirliu ('81). Scorul final a fost stabilit de Walace da Silva ('89), „cap” la…

- Jude Bellingham (17 ani), unul dintre cei mai promițatori tineri din Europa, a fost remarcat de Pep Guardiola (50 de ani) la „sfertul” din Champions League, Manchester City - Dortmund, iar Chelsea pregatește o oferta de 115 milioane de euro pentru noul star de pe Signal Iduna Park. ...