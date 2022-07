Stiri pe aceeasi tema

- Numele lui Ilie Nastase este implicat intr-un mare scandal mediatic. Recent, fiica fostului mare tenismen i-a lansat acuzații dure parintelui sau, dupa ce tanara a anunțat ca și-a facut cont pe o platforma ce distribuie conținut destinat adulților. Cum a intrat Charlotte in atenția publicului. De cați…

- Ramona Gabor are o afacere de succes in țara care i-a devenit o a doua „acasa”. Dupa ce ani la rand a lucrat ca model, sora Monicai Gabor a decis ca trebuie sa aiba propriu business și sa devina o femeie de afaceri de succes. Așa ca și-a facut o linie de parfumuri orientale care ii poarta numele, și…

- Mutata de mai bine de jumatate de an din Romania, Denisa Tanase a ințeles ce inseamna viața pe meleagurile arabești, mai exact, viața din Dubai, Emiratele Arabe Unite. Astfel, artista a vazut ce inseamna liniștea.

- Brigitte și Florin Pastrama divorțeaza dupa 3 ani de casnicie, iar recent cei doi au fost filmați in timpul unui scandal monstru. Fosta soție a lui Ilie Nastase era agresata verbal de partenerul de viața, potrivit CANCAN.In urma cu cateva zile, Brigitte anunța ca divorțeaza de Florin Pastrama, pentru…

- Soția președintelui Zelenski a declarat ca fiul ei in varsta de noua ani ii da sfaturi tatalui sau in probleme militare. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu…

- Bianca Dragușanu și-a cumparat un apartament de lux in Dubai, cu banii jos. Fosta diva mondena, mai nou creatoare de moda (are un atelier vestimentar cu rochii de mireasa, unul cu blanuri și costume fitness, dar și contracte de imagine) are de gand sa-și mute afacerea in Emiratele Arabe Unite. Bianca…

- Intr-o piata competitiva si in continua dezvoltare pe care a ajuns sa o cunoasca foarte bine, in special in timpul pandemiei, Maria Dinulescu stie ca poate ajuta si investitorii romani, in calitate de consultant, sa ia decizii care sa le creasca veniturile si nivelul de trai, ajutandu-i sa se dezvolte…