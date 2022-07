Stiri pe aceeasi tema

- In exclusivtate pentru Antena Stars, Cristian Daminuța a marturisit cand va naște soția lui. Ce a dezvaluit fotbalistul, dar și cum se pregatește pentru momentul in care partenera lui de viața va aduce pe lume cel de al doilea copil.

- Roxana Dobrițoiu a anunțat ieri an mod oficial faptul ca ea și iubitul ei, Silviu, toboșarul lui Nicole Cherry, au decis sa mearga pe drumuri diferite, asta dupa ce l-ar fi prins in timp ce o inșela. Ei bine insa, lucrurile iau o alta intorsatura astazi, asta deoarece barbatul a facut o serie de dezvaluiri…

- Ramona Olaru este extrem de fericita alaturi de iubitul ei, iar vedeta vrea sa faca pasul cel mare. Asistenta TV a declarat, in exclusivitate pentru Antena Stars, ca vrea sa fie ceruta in casatorie de Catalin Cazacu și trage semnale de alarma ca acesta sa auda ca ea iși dorește foarte mult sa treaca…

- Ramona de la Clejani are probleme cu legea, iar Spynews.ro a aflat ca aceasta e executata silit, asta dupa ce nu a facut plata facturilor la energie electrica. Cantareața face primele declarații la Antena Stars și susține ce s-a intamplat.

- Maria Andria a dat vestea cea mare in direct la Antena Stars. Solista se afla intr-o relație și a fost ceruta in casatorie. Aceasta a fost sincera și a vorbit deschis despre tot ceea ce se intampla in viața ei acum. Ce raspuns i-a dat barbatului care s-a pus in genunchi in fața ei.

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Ramona de la Clejani a oferit un interviu cu lacrimi in ochi. Artista a facut confesiuni dureroase despre cele mai grele momente pe care le-a avut in viața.

- A treia oara e cu noroc?! Raluca Dragoi a divorțat de doua ori, iar acum s-a casatorit pentru a treia oara. Este in culmea fericirii de cand a spus cel mai frumos ”Da” din viața ei. Andrei, actualul sau partener de viața, o face fericita, implinita și mandra din toate punctele de vedere, așa cum chiar…