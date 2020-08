Stiri pe aceeasi tema

- Momentele de durere sfașietoare prin care a trecut femeia care și-a pierdut fetița de șase ani și soțul in accidentul provocat, marți, de tanarul sinucigas, au fost descrise de cadrele medicale de la Spitalul de Urgența Craiova. Familia Bacescu a plecat marți dimineața cu mașina din Motru spre litoral,…

- O familie a acuzat personalul medical craiovean ca a fost obligata sa-si inmormanteze ruda decedata de cancer conform protocolului COVID-19, desi aceasta nu fusese infectata. Un alt barbat a povestit si el ca a patit acelasi lucru cu bunica sa. „V-o livram pe protocol COVID“

- O femeie pozitiva la noul coronavirus, care a cerut externarea la cerere la inceputul acestei luni, a revenit in spitalul din Slatina, acuzand simptome. Medicii asteapta rezultatul testului. Mama pacientei, care era infirmiera la spitalul din Corabia, a decedat din cauza Covid-19 in 21 iunie.

- Barbatul care a incediat o fata de 17 ani din Mehedinti a murit luni seara in Spitalul din Drobeta Turnu Severin, unde fusese adus joi, dupa ce a incercat sa se spanzure in arestul IPJ Mehedinti, folosind lenjeria intima si tricoul.

- Un pacient infectat cu noul coronavirus a fost gasit spanzurat chiar de catre cadrele medicale care trebuiau sa aiba grija de el. Pe marginea acestui caz s-a deschis un dosar penal pentru ucidere din culpa.