Toți cei care au admirat-o pe Draga Olteanu Matei ii pot aduce o floare și o lumanare dar sub un program strict, supervizat de autoritațile locale, respectand masuri de protecție in contextul pandemiei de coronavirus. Trupul neinsuflețit al actriței, care s-a stins la venerabila varsta de 87 ani, se va afla pana maine dimineața la cinematograful sus amintit, unde Draga Olteanu Matei a fost omagiata in ultimii ani și se poate intra pana la orele 20.30. Pe parcursul zilei, vor fi doua pauze pentru dezinfecție, in intervalele 12.00 – 12.30 și 15.30 – 16.00. Duminica, 22 noiembrie, are loc slujba…