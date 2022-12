Rămâne cum au stabilit! Austria se opune în continuare intrării României în Schengen Deși președintele Klaus Iohannis a lasat sa se ințeleaga ca Romania duce negocieri dure și sunt șanse de a schimba parerea Austriei despre intrarea in Schengen, totul este in zadar. Azi dimineața, ministrul de interne al Austriei, Gerhard Karner, a declarat marti dimineata, intr-o emisiune la postul public de televiziune, ca Viena isi mentine dreptul de veto fata de aderarea Romaniei si Bulgariei la Schengen. Ulterior, informația a fost confirmata și de Karl Nehammer, cancelarul Austriei. Ministrul a dezmintit informatiile potrivit carora Austria ar putea ceda presiunilor la Consiliul ministrilor… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de interne al Austriei, Gerhard Karner, a declarat marti dimineata, intr-o emisiune la un post public de televiziune, ca Viena isi mentine dreptul de veto fata de aderarea Romaniei si Bulgariei la Schengen si nu are de gand sa-si schimbe opinia la Consiliul JAI din 8-9 decembrie, relateaza…

- Ministrul de interne al Austriei, Gerhard Karner, a declarat marti dimineata, intr-o emisiune la postul public de televiziune, ca Viena isi mentine dreptul de veto fata de aderarea Romaniei si Bulgariei la Schengen. El a adaugat ca nu are de gand sa-si schimbe opinia la Consiliul JAI din 8-9 decembrie,…

- Ministrul a dezmintit informatiile potrivit carora Austria ar putea ceda presiunilor la Consiliul ministrilor de interne din UE care are loc in 8 decembrie la Bruxelles."In acest moment, refuzam extinderea Schengen cu Romania si Bulgaria", a spus ministrul, scrie News.ro.De asemenea, nu va exista nici…

- Ministrul a dezmintit informatiile potrivit carora Austria ar putea ceda presiunilor la Consiliul ministrilor de interne din UE care are loc in 8 decembrie la Bruxelles."In acest moment, refuzam extinderea Schengen cu Romania si Bulgaria", a spus ministrul, scrie News.ro.De asemenea, nu va exista nici…

- Ministrul de Interne al Austriei, Gerhard Karner, ramane decis sa foloseasca dreptul de veto impotriva aderarii Romaniei și Bulgariei la Schengen, anunța publicația austriaca Kleine Zeitung. La randul sau, cancelarul austriac Karl Nehammer a declarat, marți, ca Austria se opune integrarii Romaniei in…

- Șeful statului a declarat ca inca se discuta și se negociaza, in special din cauza ca, in continuare, Austria este reticenta vizavi de accesul nostru in Schengen.„Inca se discuta și se negociaza. Joi, aceasta chestiune se va afla pe masa Consiliului JAI (Justiție și Faceri Interne). Acolo, se va discuta…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, va participa marți, 6 decembrie 2022, la Summitul Uniunea Europeana – Balcanii de Vest, care se va desfașura la Tirana, in Republica Albania. Summitul de la Tirana este primul eveniment de acest gen organizat intr-o capitala din regiune, fapt care reconfirma angajamentul…

- Presedintele Klaus Iohannis va participa, marti, la Summitul Uniunea Europeana - Balcanii de Vest, care va avea loc la Tirana, a transmis azi Administrația Prezidențiala. Șeful statului va prezenta pozitia Romaniei de sustinere a avansarii procesului de extindere a Uniunii Europene, pe baza meritelor…