Stiri pe aceeasi tema

- Cum pandemia a facut sa se inchida majoritatea locurilor pentru distracție și nici nu mai sunt organizate evenimente, vedetele au decis sa aduca modificari locuințelor lor pentru a se simți cat mai bine in aceasta perioada. Printre acestea se numara Mihai Bobonete, care și-a facut cinematograf in curte,…

- Inalta Curte de Casație și Justiție a decis definitiv ce se intampla cu Marius Vecerdea și MTS in „cazul contestațiilor”. Instanța a confirmat definitiv, cu titlu executoriu, ce a susținut in mod constant Federația Romana de Tenis cu privire la refuzul ministerului de a mai asigura finanțarea federației.…

- Mark Stam, Marius Stamatin , pe numele sau, artistul din Republica Moldova care a cucerit Romania dupa colaborarea cu Alina Eremia pentru piesa „Doar Noi”, a fost confirmat pozitiv cu COVID-19. Mark Stam se afla de doua luni in Republica Moldova și acum a decis sa revina in Romania pentru a-și continua…

- Inalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) a decis definitiv, marți, ca Victor Ponta a plagiat lucrarea de doctorat. In 2012, CNATDCU a spus ca Ponta a plagiat zeci de pagini, cuvant cu cuvant.

- "Vreau sa imi cumpar o casa. O casuța pe pamant, cu un pic de curte. Vreau sa am suficient loc cat sa se joace baiețelul meu afara. Am și un caine, o cațelușa maidaneza pe care am gasit-o pe strada și am adoptat-o și pe care o iubim foarte mult. O curticica mica ar fi suficient pentru noi și o casuța…

- Am aflat, recent, ca o noua productie biografica, ce o va avea drept protagonista pe Kristen Stewart in rolul Dianei Spencer, va ajunge pe marile ecrane. Intitulat Spencer, filmul spune povestea dramatica a divortului dintre Diana si Charles, o decizie istorica, luata dupa un Craciun la Sandringham.…

- Timo Werner, golgeterul lui RB Leipzig a decis sa plece la Chelsea imediat ce se incheie sezonul in Bundesliga, pe 27 iunie. El se lipsește astfel de restul partidelor din Liga Campionilor, programate in august. Avantaj, Tottenham! Timo Werner ii vine indirect in ajutor lui Tottenham, in Liga Campionilor.…