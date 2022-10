Stiri pe aceeasi tema

- Fetele de la Mireasa sezon 6 susțin ca iubita lui Valentin, Gabriela, e falsa și ca in Turcia s-a comportat total diferit. Ba mai mult, Miruna și Raluca au afirmat ca aceasta a incercat sa flirteze cu un barbat din staff.

- Teodor și Ionela de la Mireasa pentru fiul meu, sezonul 4, au ramas unii dintre cei mai apreciați concurenți chiar și dupa terminarea show-ului in care au participat și unde au decis sa aiba un viitor impreuna. Cei doi foști concurenți au o mulțime de fanii, iar viața lor s-a schimbat radical dupa venirea…

- Conform alinierii din gala, Damaris și Sebaidin au petrecut aseara o ora impreuna. Cei doi au avut ca subiect de discuție, printre altele, religia și felul in care se raporteaza la divinitate! Concurenta de la Mireasa nu vrea sa ii faca speranțe lui Sebaidin, asta daca nu ajung sa se ințeleaga in privița…

- Ale și Ionuț sunt doi concurenți din sezonul 1 al show-ului matrimonial Mireasa, care au ajuns sa se casatoreasca, dar ceea ce li s-a intamplat dupa ieșirea din casa este o poveste incredibila. Deși erau soț și soție, cei doi au realizat, cand deja s-au intors fiecare la casele lor, ca nu au numarul…

- Raluca de la Mireasa sezon 6 s-a aratat incantata de intalnirea cu Giorgio. Cei doi au descoperit ca au valori comune și cred ca s-ar potrivi. Ba mai mult, fata a afirmat ca il vede pe Giorgio ca pe un potențial iubit.

- Andreea din sezonul 2 și Radu din sezonul 3 Mireasa au fost invitați in platoul emisiunii Mireasa - Capriciile Iubirii. Cei doi au vorbit despre faptul ca vor deveni parinți, dar și despre cum au ajuns sa aiba o poveste frumoasa de dragoste.

- Vladimir Draghia, in varsta de 36 de ani, revine pe micile ecrane in serialul „Clanul”, ce va fi difuzat la Pro TV, din aceasta toamna. Actorul a marturisit ca personajul sau ii seamana destul de mult. Intr-un interviu exclusiv pentru PRO TV PLUS , Vladimir Draghia a oferit mai multe detalii despre…

- Iata ca emisiunea Mireasa sezonul 5 a ajuns la final, insa nu a fost o finala ca oricare alta, ci o finala plina de lacrimi de fericire, emoții și implinire sufleteasca. Pentru concurenți a fost o zi mare, ziua in care și-au unit destinele. Ei bine, Giovana și Sese sunt caștigatorii acestui sezon. Iata…