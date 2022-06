Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina la km 203 pe autostrada A2, sensul spre Constanta.Din primele informatii este vorba despre un accident rutier produs intre doua autoturisme. In urma impactului, o persoana a fost ranita. Victima…

- Catalin Botezatu are posibilitați finaciare ce par nelimitate, dar nu inseamna ca este ocolit de probleme la acest capitol. Celebrul designer a marturisit ca a fost victima unei escrocherii, in urma careia a avut o paguba de sute de mii de euro. Creatorul de moda are in plan sa-și recupereze banii.

- Un accident rutier a avut loc in Ilva Mica in aceasta dimineața. Doua autoturisme au colizionat, iar cele șapte persoane implicate au fost evaluate de echipajele medicale. In jurul orei 08.00, un apel la 112 anunța un accident rutier pe raza localitații Ilva Mica. Garda de Intervenție Sangeorz-Bai și…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" a fost solicitat sa intervina marti dimineata in judetul Constanta.Este vorba despre un accident rutier in Murfatlar, in zona primariei. Sunt implicate trei autoturisme.O persoana a fost ranita in urma evenimentului rutier. Victima este constineta,…

- O femeie de 84 de ani și-a gasit sfarșitul intr-un mod teribil. A fost ucisa pe marginea strazii, in Prahova. Batrana a fost victima unui accident rutier in care au fost implicate patru mașini, doua dintre ele fiind parcate.

- Cum ne protejam de atacurile de tip phishing. Care sunt primele semne ca poți fi o potențiala victima a hackerilor In contextul atacurilor lansate de o grupare de criminalitate cibernetica afiliata Rusiei, Directoratului Național de Securitate Cibernetica (DNSC) și alte instituții abilitate in domeniul…

- Guvernul Statelor Unite a legat hackeri din Coreea de Nord de cel mai mare jaf de criptomonede din istorie, in valoare de peste jumatate de miliard de dolari, relateaza Reuters. Victima fraudei au fost utilizatorii Axie Infinity, un popular joc video online ce foloseste tokenuri nefungibile NFT prin…

- In urma cu doua dimineti, in jurul orei 00.45, politisti din cadrul Sectiei 5 au fost sesizati, prin apel 112, cu privire la faptul ca, pe strada Salciilor din municipiul Constanta, ar fi avut loc un scandal. Deplasati la fata locului, politistii au identificat un barbat, de 33 de ani, care prezenta…