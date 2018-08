Rahova’s Finest si Nationala Under-18 a Ucrainei, invingatoare, la Mamaia, la turneul de baschet 3 la 3 (galerie foto)

Raiffeisen Bank Constanta Streetplay, ultimul turneu al verii, dar primul din noul sezon al circuitului national de baschet 3x3 Sport Arena Streetball s a incheiat pe plaja din Mamaia cu victoria echipei Rahovarsquo;s Finest la categoria Open Masculin.Baietii din Rahova au bifat a cincea victorie in acest an in turneele marca Sport Arena Streetball si au incasat cecul in valoare de 4.500 de lei, dupa ce au trecut in finala de Autohtonii, scor 20 17. In competitia feminina la categoria Open, pent ...