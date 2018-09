Stiri pe aceeasi tema

- Autor: Sorin Rosca Stanescu Propaganda anti-PSD e din nou in mare fierbere. Se spune din ce in ce mai insistent ca vine sfarșitul lui Liviu Dragnea. Cum anume vine, nu o mai spune nimeni. Dar nu e nici greu de ințeles. Am putea afla prin eliminare. Eliminand pur și simplu scenariile vazduhiste. Și…

- Autor: Juan Arias Dialoguri cu Paulo Coelho este singura carte in care celebrul autor brazilian se destainuie in mod direct. El insusi declara: „ In aceaste discutii voi spune totul despre mine, adevarul gol-golut, astfel incat, timp de douzeci de ani, nimeni sa nu ma mai intrebe ceva”. In aceste interviuri…

- Autor: Lenny Ravich In domeniul psihologiei rasul este de mult timp recunoscut pentru calitatile sale benefice. Oamenii de stiinta au confirmat faptul ca simtul umorului este un atribut necesar pentru cei care vor sa functioneze la capacitate maxima. In timpul unei portii copioase de ras, organismul…

- Ce trebuie sa stii despe lectura si... toddleri: Toddleri-i iubesc lucrurile repetitive. Citeste-i mai multe carti si observa care sunt cele pe care le prefera. Ah, da, si pregateste-te sa le tot citesti. Iar si iar. Nu te supara daca vezi ca toddlerul tau nu vrea sa se aseze atunci cand ii citesti.…

- autor: Henri – Charles Puech Evanghelia dupa Toma este una dintre cele patruzeci si noua de scrieri pe care le reunesc cele treisprezece volume descoperite din intamplare, catre 1945, in apropiere de Nag Hammadi, in Egiptul de Sus. Cele treisprezece codexuri descoperite reprezinta biblioteca unei comunitati…

- Autor: Florentin SCALETCHI In ultima perioada, care s-a manifestat cu zile caniculare si ploi torentiale, vijelii si viituri, dar si cu dezbateri sterile ale politicienilor si televiziunilor pe legile justitiei, in intreaga Romanie s-a dat startul la examenele de absolvire. S- a inceput cu cele de…

- Autor: Joumana Haddad Daca vei deschide aceasta carte ca sa „afli“ ceea ce stiai deja, daca te asteptai sa ti se confirme prejudecatile despre arabi si lumea lor sau sa auzi aceeasi poliloghie despre ciocnirea civilizatiilor, mai bine renunta sa o mai lecturezi. Pentru ca voi face tot posibilul sa te…

- Autor: Mathias Malzieu Fara indoiala, Tom Cloudman este cel mai ageamiu cascador din lume. Vajnic acrobat, bufon fara de voie, el ajunge pe culmile gloriei. Pana intr-o zi, cand o doctorița, tratandu-i a nu știu cata fractura, ii descopera o boala incurabila. De acum incepe pentru Tom o lunga ședere…