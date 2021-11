Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a anuntat ca sambata a fost adoptata o Hotarare a CNSU in baza careia calatorii care ajung in Romania din sudul Africii, unde a fost depistata noua varianta Omicron a virusului SARS-CoV-2, vor fi carantinati timp de 14 zile. ‘Dupa cum stiti, atat Organizatia Mondiala a Sanatatii cat si Centrul European de Control al Bolilor au lansat o alerta in sudul Africii in 7 tari, au fost izolate tulpini de ingrijorare, asa se numesc, ale virusului Corona care se pare ca are mutatii majore si care, din punct de vedere al consecintelor, pune probleme pentru ca exista…