- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a anuntat ca in cursul zilei de duminica si in noaptea de duminica spre luni vor fi transferati alti 6 pacienti cu arsuri grave in urma exploziilor de la statia GPL din Crevedia. El a precizat ca rudele pacientilor transferati in strainatate vor putea insoti bolnavii,…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a declarat, duminica, faptul ca șase pacienți cu arsuri in urma exploziei de la Crevedia vor fi duși pe calea aerului, cu doua zboruri, in Germania și Austria.

- Cinci mari arși au ajuns la Spitalul Bagdasar-Arseni din Capitala, spun surse medicale pentru ziar. Dintre aceștia, doi au fost transferați deja in strainatate, doi vor fi transferați pana maine. Mai ramane unul singur, cu arsuri de 90% pe suprafața corpului, despre care nu exista date și nu poate fi…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat marti seara ca situatia este sub control din punct de vedere medical, in urma incendiului produs in curtea Spitalului „Nicolae Robanescu” si ca transformatorul care a explodat era „relativ nou”, mirandu-se de aceasta explozie. „A fost o buna sansa, intr-un…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat, sambata, ca la nivelul institutiei pe care o conduce a fost infiintat un grup de specialisti din toate domeniile care se ocupa de elaborarea unei strategii care sa corecteze imperfectiunile planului actual ce vizeaza pacientii oncologici. „Grupul de…