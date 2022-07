Stiri pe aceeasi tema

- * De maine se revine la raportarea zilnica Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat ca numarul de cazuri de infectare cu noul coronavirus s-a dublat in ultimele doua saptamani, insa a spus ca „acest val pandemic“ nu va duce la amanarea inceperii scolii sau desfasurarea cursurilor in sistem…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat ca numarul de cazuri de infectare cu noul coronavirus s-a dublat in ultimele doua saptamani, insa a spus ca „acest val pandemic” nu va duce la amanarea inceperii scolii sau desfasurarea cursurilor in sistem online. „Aceasta crestere saptamanala care…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, afirma ca statisticile din ultima perioada indica o dublare a numarului de infectii cauzate de SARS-CoV-2, el precizand ca nu se inregistreaza cazuri grave. ”In mod evident, aceasta crestere saptamanala, care practic dubleaza numarul de cazuri, de la saptamana…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat ca numarul de cazuri de infectare cu noul coronavirus s a dublat in ultimele doua saptamani.Ministrul a mentionat ca acest val pandemic nu va duce la amanarea inceperii scolii sau desfasurarea cursurilor in sistem online, conform Agerpres.roAceasta crestere…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, spune ca Romania traverseaza o perioada in care numarul infectarilor cu coronavirus se dubleaza la fiecare șapte zile, iar aceasta tendința de creștere s-ar putea menține timp de 4-5 saptamani. In general, insa, cazurile nu sunt grave, a explicat Rafila in emisiunea…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, spune ca varful valului de infectari cu SARS-CoV-2 in Romania ar putea fi atins intre 14 si 21 august, la doua saptamani fata de perioada estimata pentru restul Uniunii Euro

- Numarul de noi cazuri de COVID-19 aproape ca s-a dublat in ultima saptamana. Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, anuntat, luni, ca au fost inregistrate peste 7.700 de cazuri de infectie cu virusul SARS-CoV-2, iar un val sau „mini-val” al pandemiei este asteptat spre finalul verii. Potrivit datelor…

- Ministrul Sanatații, prof. dr. Alexandru Rafila, a prezentat membrilor Consiliului Național al Audiovizualului argumentele in sprijinul unei campanii referitoare la administrarea iodurii de potasiu exclusiv in cazul unui incident nuclear și numai la indicația autoritaților. In acest sens, ministrul…